Rette della materna è rischio salasso. La minoranza: spiegate

Interrogazione, a Santo Stefano Lodigiano, del consigliere di minoranza Mauro Bonfanti (della lista Uniti per Santo Stefano) sull’immobile di piazza Roma 7 da adibire a scuola dell’infanzia. Il tema sarà discusso nel Consiglio comunale del 23 dicembre alle 18.30. Dopo la convenzione per la concessione in uso, a titolo gratuito, dell’edificio di proprietà del Comune, all’Associazione Scuola Materna San Bassiano, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con scadenza 31 luglio 2025, "ora si richiede un cambio di contratto, con la cuoca, che costava al Comune 33mila euro l’anno, a carico del gestore, così come la manutenzione e le utenze. Ma ciò rischia di portare le rette mensili da 110 a 240 euro a bambino" osserva Bonfanti. "La firma dell’associazione tarda ad arrivare perché la direzione ha la necessità di sapere cosa metterà il Comune per contribuire alla gestione, al fine di poter adeguatamente informare le famiglie sull’entità delle rette – aggiunge –. E mentre i genitori hanno richiesto un incontro alla sindaca, noi chiediamo se è intenzione dell’amministrazione garantire un sostegno economico e quali procedure intende adottare nel caso che l’Associazione non sottoscrivesse la concessione". P.A.