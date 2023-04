Reati aumentati del 4,8% È allarme per i minorenni

Palazzo Pallavicino ha ospitato la celebrazione del 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato, con il consueto discorso del questore Davide Michele Sinigaglia. Il questore ha ricordato il grande impegno profuso in concomitanza con la promozione della Cremonese in serie A, che ha comportato per i servizi di ordine pubblico un grande lavoro di squadra che ha prodotto risultati soddisfacenti. Ma lo scorso anno, ha rivelato il questore, "si sono registrati 9.870 reati con un incremento del 4,8%: le lesioni e percosse sono aumentate del 3,83%; i delitti informatici sono aumentati del 2,9%; i furti sono aumentati del 14,5%, con un incremento del 4% per i furti in abitazione. È purtroppo cresciuto anche il numero di minori che si sono resi responsabili di reato, passati dai 64 del 2021 ai 134 del 2022, quindi più che raddoppiati. Sono poi 94 i soggetti segnalati alla procura e 14 i soggetti messi in carcere per reati contro la persona e per maltrattamenti in famiglia".

Il questore ha fatto cenno anche all’aumento della prevenzione. "Sono aumentate del 38% le persone controllate (da 11.724 a 16.168) e del 24% i veicoli controllati (da 3.874 a 4.776), grazie anche a un incremento del 10% delle pattuglie della Squadra Volante. Un plauso anche all’attività di prevenzione svolta dalle pattuglie della polizia stradale di Cremona che nel 2022 hanno incrementato di circa il 60% il numero degli automobilisti e dei veicoli controllati". Il questore ha chiuso con un ricordo a Maurizio Costanzo che per anni ha scritto articoli per la rivista Polizia moderna.

P.G.R.