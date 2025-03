Rapina in treno a un minorenne. Preso il bandito

La Squadra mobile ha denunciato a piede libero un egiziano di 19 anni, domiciliato a Milano, accusato di aver rapinato un ragazzino di Lodi il 18 gennaio, a bordo di un treno regionale sulla Milano-Livorno. La vittima, minorenne, si trovava con un coetaneo, a sua volta residente a Lodi, nella stazione di Milano-Porta Garibaldi. I ragazzi erano in attesa di salire a bordo del treno che li avrebbe riportati a casa. Ma sono stati avvicinati da due altri giovani sconosciuti tra i quali, secondo l’accusa, il diciannovenne ora accusato come autore della rapina. Sembrava una conversazione amichevole però, quando i minorenni hanno raggiunto il binario, gli altri li hanno seguiti.

Una volta a bordo del treno, nel breve tratto tra Milano-Porta Garibaldi e la stazione di Lambrate, l’egiziano indagato ha cercato in ogni modo di impossessarsi del passamontagna con lenti della vittima, che ha denunciato la rapina. Un oggetto che in questo periodo va particolarmente di moda e che il minore indossava. Per arraffarlo il giovane bandito si è scagliato con violenza sulla vittima colpendolo con pugni al volto e su tutto il corpo per poi scendere di corsa a Lambrate.

Il rapinatore è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso alla polizia di Stato di ricostruire minuziosamente il racconto del denunciante. Il rapinatore è stato infatti ripreso sia l’arrivo in stazione sia nel successivo allontanamento, con il passamontagna strappato al ragazzino. Adesso la denuncia alla Procura di Milano.

P.A.