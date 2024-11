Raccolta fondi e fiaccolata per Samuel

Sono già arrivate diverse offerte per la famiglia del 15enne ivoriano Samuel Gbessi, morto improvvisamente per un malore sabato sera mentre si trovava in Costa d’Avorio: in questo modo, infatti, si permetterà alla madre, che abita a Casalpusterlengo, di partire per la terra natale e dare l’estremo saluto al figlio, nato e cresciuto nella Bassa. Sono stati gli amici ad aprire subito una sottoscrizione per poter raccogliere il denaro necessario tenuto conto che la famiglia non può permettersi, al momento, una spesa consistente. È attivo un conto su cui convogliare le offerte o si può donare una somma di denaro consegnandola all’edicola di via Marsala. Samuel giocava a calcio nel Us Casalpusterlengo 1947 e, proprio la società con familiari e amici, ha organizzato ieri alle 20.30 un ritrovo in Piazza del Popolo con momento di ricordo e lancio di palloncini in cielo.M.B.