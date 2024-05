Quattro eventi in centro: piano anticaos

Piano anti "caos" predisposto dal comune in vista di domenica 26 maggio quando in città faranno tappa ben quattro manifestazioni diverse. Codogno è un polo attrattivo di iniziative anche da fuori città, ma la coincidenza di avere contemporaneamente una molteplicità di eventi ha fatto scattare la predisposizione di un’ordinanza per "regolamentare la circolazione stradale" ed evitare che si creino situazioni pericolose.

In pratica, domenica 26 si concentreranno le centinaia di persone che parteciperanno alla storica Ciclolonga delle rose, coloro che aderiranno all’iniziativa del Lions club Codogno-Casale denominata Ruote classiche del Lodigiano, il passaggio della undicesima edizione del motoraduno Secu on the road e la gara ciclistica Secondo trofeo Avis città di Codogno.

Per rendere più fluido il traffico e non creare "imbuti" sarà aperta ai transiti la zona a traffico limitato in via Roma, solitamente chiusa la domenica, mentre non si potrà parcheggiare per tutto il giorno in viale Resistenza e su tutta la centralissima piazza Cairoli mentre il divieto di accesso temporaneo, e solo per il tempo necessario al passaggio delle varie manifestazioni, sarà dall’intersezione tra via Cavallotti e piazza Cairoli verso vicolo della Chiesa, dall’incrocio tra via Verdi e piazza Cairoli e dall’innesto tra via Galilei e vicolo della Chiesa.

