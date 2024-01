Quasi due mesi e mezzo con il centro vietato al traffico. Per una miglior fruizione di piazza e strada principale

La piazza di Brembio chiusa 70 giorni per lavori in via Gramsci. Si rinnova la viabilità del centro, con una generale riqualificazione urbana che richiederà la lunga chiusura della piazza. Il Comune ha emesso un’ordinanza per impedire il passaggio delle auto in centro. Un intervento che fa parte di un progetto presentato alla Regione nel marzo 2021 dall’ex Giunta Tonani per un importo globale di 200mila euro, cui la Giunta attuale di Oriana Ghidotti ha dato seguito. L’intervento riguarderà un segmento della via centrale di Brembio, nella zona prospiciente la piazza, con un miglioramento della storicità e della fruizione da parte della cittadinanza. La pavimentazione sarà composta di materiali di diversa forma, colorazione e grandezza, per essere posate in modo armonico ed estetico. Beole e cubetti di granito verranno legati tra di loro da sabbie particolari e resine.