Pullo di cicogna precipita al suolo per il ribaltamento del nido: i pompieri lo salvano

Castiglione D’Adda (Lodi), 15 maggio 2025 – Il nido di cicogna si ribalta e il pullo cade a terra, task force per rimetterlo al sicuro. Salvataggio del cuore, portato avanti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, quello avvenuto il 15 maggio 2025 nel comune di Castiglione D’Adda. Il paese è noto per il suo centro cicogne ed è un’area in cui negli anni, grazie al ripopolamento attuato dal Parco Adda sud, le cicogne bianche si sono moltiplicate. Tra i nascituri c’era anche il pullo caduto a terra nei giorni precedenti, dopo il ribaltamento del suo nido.

La squadra intervenuta per aiutare il pullo

Non si conoscono i motivi della caduta del riparo, ma i pompieri non si sono tirati indietro e dopo aver valutato il da farsi, hanno risolto la situazione. Quindi, raggiunta la parte di campagna in questione, con una autoscala, la squadra ha infatti rimesso a posto il nido e ci ha appoggiato dentro il pullo, per permetterne la regolare crescita. All’operazione erano presenti anche le guardie ecologiche volontarie del Parco Adda sud, che si occupano da tempo di questi animali, addetti dello stesso ente e la Polizia locale. L’operazione è quindi andata a buon fine e tutto si è finalmente risolto con grandissima emozione e soddisfazione da parte di tutti.