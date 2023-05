Protezione civile Colonna verso l’Emilia

Oggi anche la colonna mobile di Protezione civile della provincia di Lodi raggiungerà le terre alluvionate dell’Emilia Romagna per prestare il proprio aiuto nei soccorsi. Come sempre i volontari in tuta gialla scendono in campo senza tirarsi indietro davanti alle calamità. è la Provincia a dare la notizia: "Nell’ambito degli interventi di soccorso necessari per far fronte all’emergenza causata dalle esondazioni fluviali e dai dissesti Idrogeologici, che hanno colpito vaste zone dell’Emilia Romagna, la struttura di Protezione Civile della Regione Lombardia ha disposto l’attivazione di tutte le Colonne Mobili Provinciali – spiegano da palazzo San Cristoforo –. I nostri volontari, quindi, partono per una missione di assistenza alla popolazione".

Gli incarichi per cui sono stati allertati sono diversi: "I lodigiani interverranno per pulizie, rimozione detriti e pompaggio, con partenza delle squadre di intervento programmata per la mattina odierna – precisa ancora l’ente –. La Colonna Mobile Provinciale di Lodi è stata assegnata al Comune di Massa Lombarda (Ravenna), insieme alle colonne mobili provinciali di Brescia, Cremona e Mantova, per un contingente complessivo di 40 volontari, che avrà come base logistica un edificio scolastico". Ogni Colonna mobile metterà a disposizione un mezzo movimento terra, un mezzo antincendio boschivo, pompe per svuotamento e radio portatili. Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla colonna di Cremona, mentre tutte le quattro Province interessate svolgeranno a turno la funzione di referente e lo faranno con un proprio funzionario in loco. Si lavorerà in sinergia per essere più efficaci e utili possibili. Invece venerdì, su richiesta della Direzione Regionale Lombardia, una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, composta da 3 unità operative e un funzionario, in assetto "modulo alluvionale", cioè con jeep campagnola, UCL unità di comando avanzato e vettura del funzionario, è partita per il Comune di Ravenna e si è messa a lavoro per dare supporto alle varie squadre dei pompieri impegnate nei soccorsi sul territorio a seguito degli eventi alluvionali. Non è escluso che nei prossimi giorni partano nuovi professionisti e nuovi volontari lodigiani per dare cambi o ulteriori supporti. P.A.