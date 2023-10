Protesta a Codogno: Sporcizia in Via Gorini - Decoro e Pulizia

Sporcizia per la strada ed incuria, i residenti di via Gorini a Codogno sono sulle barricate per denunciare una situazione non certamente idilliaca per il budello che permette di collegare il centro storico con la circonvallazione e il cimitero. Cani (e forse non solo loro) lasciati urinare per strada da padroni maleducati con chiazze che rimangono sulla sede stradale, cartacce e cicche di sigarette ed anche cocci di bottiglie rotte: gli abitanti della zona chiedono interventi urgenti perchè possa tornare quanto prima decoro e pulizia e soprattutto che i passaggi dei mezzi della multiservizi Asm possano essere più regolari rispetto ai transiti programmati.

Anche sotto i portici dei negozi nel tratto iniziale di via Gorini spesse volte si notano rifiuti e segni di piccoli vandalismi che esasperano non poco gli esercenti.

"Gradiremmo che non ci fosse solo la raccolta dei rifiuti settimanalmente ma anche una pulizia più approfondita visto che abbiamo notato che determinate situazioni di incuria rimangono senza soluzioni per giorni - ha evidenziato ieri un portavoce del malcontento dei residenti -. Si rimbalzano la palla le istituzioni e sono circa quindici giorni che non passano a pulire. È una strada molto trafficata, soprattutto da persone a piedi. Ora è stato effettuato anche un sopralluogo da parte degli amministratori i quali si sono resi conto della situazione e speriamo che ci possa essere un intervento a breve termine".

Mario Borra