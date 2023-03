Pronto il progetto per la riqualificazione del parco di Villa Polenghi

Piccoli grandi “segreti“ nascosti dal tempo, sentieri scomparsi, rocce rese invisibili dalla radura, invasi di cemento per la conduzione dell’acqua: sono elementi riemersi all’interno del progetto definitivo per la riqualificazione dell’oasi verde di 9mila metri quadrati di Villa Polenghi che, ieri mattina, è stato presentato in Municipio dal pool di professionisti di Pavia incaricati di redigere un documento che ridia valore e fruibilità al “gioiello“ per anni lasciato nell’oblio. Il Comune ha riscattato il parco nel 2021 da una società privata e ha trovato i fondi per restituire il bene alla comunità. Ora il progetto sarà vagliato dalla Soprintendenza: poi sarà promosso il bando di gara con l’auspicio che la riqualificazione (rinaturalizzazione del verde, sistemazione fontane storiche, illuminazione, panchine, arredi, corner per la lettura) possa decollare in estate. Contestualmente partirà anche il bando per la ristrutturazione delle ex scuderie (il cui progetto era già pronto).