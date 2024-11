Pronto il cartellone “Magie del Natale“: casette di legno in piazza

"Avremo più eventi e di migliore qualità". Presentato ieri nella Sala Granata della Biblioteca Laudense il cartellone “Magia delle Feste“ in vista del prossimo Natale. Rispetto al 2023 tornano il trenino itinerante e l’albero al centro della piazza (introdotti lo scorso anno). Quest’ultimo, quest’anno, sarà un vero albero acquistato da un vivaio (l’accensione è prevista venerdì 6 alle 18. Una delle novità, saranno le casette di legno in piazza della Vittoria. Numerosi poi gli eventi: il concerto di Natale il 2 dicembre alle 20 all’auditorium Tiziano Zalli, affidato alla Fanfara del Terzo reggimento dei Carabinieri Lombardia. Vi saranno poi i tradizionali momenti legati a Santa Lucia, come la telefonata in piazza Broletto, ma anche letture animate sulla patrona dei ciechi il 7 dicembre alle 16 in biblioteca e una mostra sempre sulla santa, a cura del Fai dal 17 dicembre all’ex chiesa di Santa Chiara Nuova. Poi ancora musica col concerto di Capodanno nella sede della Provincia, numerose attività culinarie come l’8 dicembre con la competizione di panettoni artigianali alle 17 in piazza.