Progetto sull’area di via Po. Nell’ex fabbrica delle valvole spazio al centro islamico

CODOGNO (Lodi)

Sta nascendo in città un nuovo centro socio-culturale islamico che prevederà, tra gli altri servizi per tutte le età, anche una sala per la preghiera, una piccola moschea insomma. L’idea è quella di ricavare la nuova struttura all’interno di uno dei capannoni dell’ex azienda Polenghi Mario srl di via Po, ormai chiusa dal 2010: la Comunità Islamica Bassa Lodigiana-Associazione Insieme per la Famiglia, che ha sede in un’abitazione di uno dei suoi rappresentanti proprio nel vecchio complesso industriale, ha in mente un progetto ambizioso. L’idea è quella di trasformare un padiglione di 2.400 metri quadrati, dove un tempo si fabbricavano valvole per pneumatici, in un luogo di culto per gli uomini e un’ampia area per le donne, una mensa dedicata alle donne e un’altra per gli uomini, un asilo per i bambini, una palestra riservata alle donne, una sala conferenze, una biblioteca e spazi per le letture aperti a tutti. "Sarà un posto per le famiglie con tutta una serie di servizi, di valenza culturale e sociale" ha spiegato un esponente della comunità. Il progetto è attualmente in itinere e per ora non c’è ancora nulla: ci vorrà ancora del tempo, probabilmente qualche anno, per vedere concretizzato il sogno dei fedeli mussulmani.

L’associazione ha effettuato un preliminare d’acquisto e sta pagando le rate della caparra per i prossimi tre anni. "Poi dovremo mettere nero su bianco un progetto di riqualificazione per poter concretizzare il progetto" hanno ribadito dall’associazione. Attualmente è attiva anche una raccolta di fondi con l’obiettivo di poter raccogliere circa 160 mila euro.