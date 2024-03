Progetto Coach di quartiere. Un fondo a sostegno

La Fondazione comunitaria della provincia di Lodi apre un fondo per sostenere il progetto “Coach di quartiere“. Giovani che fanno fare sport ai ragazzi, nei parchi cittadini, aprendo le attività a tutti. La società “L’orma“ promuove così l’inclusione e la partecipazione attraverso lo sport. L’esperienza dei corsi di quartiere aveva avuto successo nella precedenti edizioni (in tre anni coinvolti 150 ragazzi) e quindi l’associazione ci riprova, istituendo un fondo per lo sport e il welfare, con l’obiettivo di convogliare risorse da utilizzare per la diffusione del format in tutto il Lodigiano e non solo nel capoluogo di provincia, come avvenuto finora. Possono contribuire sia privati che imprese ed enti filantropici e una volta raccolte le donazioni, le risorse saranno convogliate in tutte le azioni del progetto. Si va dalla promozione del volontariato giovanile alle attività di sport sociale nei parchi della città, rivolti ai bambini in condizioni di fragilità. Per il presidente di Fondazione Mauro Parazzi "i progetti di “L’Orma“ coinvolgono i ragazzi, non solo come destinatari dell’azione, ma anche come protagonisti e sono da elogiare". Claudio Massa, fondatore di “L’Orma“, è certo "che sapremo trovare l’energia e le risorse per diffondere il format".