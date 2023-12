Preso a bottigliate per la rapina del cellulare

Diciannovenne aggredito da tre individui che volevano il suo cellulare. Ieri alle 12.30 allarme ai giardini di Porta Serio, dove il ragazzo cremasco che stava per andare a casa è stato accerchiato da tre giovani che volevano prendergli il cellulare. Per essere più convincenti lo hanno preso a bottigliate, ferendolo. Un testimone ha visto quanto stava accadendo e ha chiamato il 112. Subito sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e anche un’ambulanza con l’automedica. Il giovane ferito è stato portato in Pronto soccorso dove è stato ricoverato in codice giallo, mentre carabinieri e polizia di Stato hanno dato la caccia ai tre aggressori. Due di loro sono stati fermati sul posto mentre il terzo ha cercato di fuggire, ma è stato intercettato da una pattuglia di carabinieri al vicino parcheggio della Buca. Due risultano esserte maggiorenni e il terzo minorenne. Tutti e tre sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata.

P.G.R.