Premio di umorismo Novello. Subito boom di adesioni

Sono già oltre 50, a solo una decina di giorni dalla partenza ufficiale del concorso, i partecipanti della nona edizione del Premio vignettistico internazionale di umorismo e satira di costume dedicato a Novello con iscrizioni provenienti da diversi paesi: oltre all’Italia, disegni sono arrivati dalla Grecia, Cuba, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Romania, Montenegro, Belgio, Egitto, Turchia e Algeria. "La competizione è entrata subito nel vivo confermando che il Premio Novello è una vetrina importante per tanti talenti – sottolinea la direttrice artistica, Elena Verdelli –. Dai primi lavori arrivati si capisce la diversità e l’originalità delle opere anche per il tema di forte attualità scelto per il concorso, l’intelligenza artificiale. Si spazia dalla sottile ironia alla comicità amara. La rassegna ha quindi tutte le premesse per affermarsi come punto di riferimento nel panorama vignettistico globale". La partecipazione al concorso è ancora aperta per diverse settimane, fino al prossimo 30 aprile, sia per la categoria “senior“ che “junior“, quest’ultima riservata ai concorrenti al di sotto dei 18 anni.