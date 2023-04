Premiati agenti e chi ha mostrato alto senso civico

"Ci sono persone che fanno cose straordinarie in modo ordinario e senza il sogno della ribalta". Il questore Nicolino Pepe ha definito così, ieri, al Bipielle center, durante la festa della polizia, gli agenti e i cittadini premiati. Medaglia al merito civile all’assistente capo Vincenzo Castiello che, libero dal servizio, ha salvato un uomo sulle rotaie, con intento suicida, a Lodi il 18 novembre 2015; encomio al vice questore Angelo Sai, per aver soccorso una donna e una bimba di pochi mesi, rimaste bloccate tra le barriere di un passaggio ferroviario a Como, il 7 aprile 2018; encomio al vice commissario Salvatore Fava, alla vice sovrintendente Angela Tufarulo e all’assistente capo coordinatore Francesco Iodice e lode al vice questore Alessandro Battista, all’ispettore Pasquale Mozzillo e all’assistente capo Rosario Conti per l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per 19 soggetti accusati di corruzione e cessione di stupefacenti, a Lodi, il 16 ottobre 2018; due encomi e una lode, rispettivamente al sovrintendente capo Quirico Pepe e al vice sovrintendente Giuseppe Marchese e all’assistente capo Generoso Guerra per essersi occupati a Lodi Vecchio di un minore per associazione con finalità di terrorismo (Milano 6 novembre 2017); encomio all’ispettore Emanuele Perteghella per aver fermato un indiziato di delitto, per tentato omicidio, a Milano, il primo luglio 2018 e all’assistente Angelo Daniele D’Amico per il soccorso a seguito del disastro ferroviario avvenuto a Pioltello il 25 gennaio 2018. Infine sono stati premiati i cittadini Stefano Molina, che il 26 novembre 2022 ha segnalato un ladro in un locale, permettendone l’arresto e Lorenzo e Daniele Maffei che, dopo lo scontro tra due auto, hanno segnalato in sicurezza l’ostacolo al traffico e prestato ausilio alle 4 persone incastrate, tra cui un bambino, a Borghetto, in A1, il 5 marzo 2023. P.A.