Prelevate cibarie per 290mila chili

Dal 16 gennaio al 31 dicembre 2023 le famiglie che hanno effettuato almeno un accesso all’Emporio solidale di Lodi sono state 656 (con 1.913 componenti): 1.100 lodigiani e 813 da fuori Lodi. L’età media è di 34 anni. Il 30,26% sono minori, il 57,6% hanno fra i 18 e i 64 anni, il 9,20% hanno dai 65 anni in su. Il 53% degli utenti sono donne; il 59 sono stranieri. Le giornate di apertura sono state 251, di cui 143 dedicate alle famiglie di Lodi e 108 a quelle di fuori Lodi, per un totale di mille ore. Sono stati registrati 17.506 accessi di cui 11.230 (64%) effettuati dalle famiglie di Lodi e 6.276 da nuclei arrivati da fuori Lodi. La media giornaliera è di 80 famiglie di Lodi e 60 da fuori Lodi.

Le famiglie hanno prelevato 290mila chili di generi alimentari e 29mila prodotti per l’igiene. Considerando il dato delle famiglie di Lodi, il corrispettivo della spesa di 4 settimane (durata dei punti nella tessera) è di 200 euro per un nucleo piccolo, 300 euro per uno medio e 400 euro per uno da da 5 o più componenti. I 718.937 chili di alimenti donati corrispondono a 1.436.793 pasti realizzati.

Il magazzino del Centro di Raccolta solidale per il Diritto al cibo (CRS) riveste una posizione strategica: ha funzionato per 254 giorni e percorso 55.862 chilometri per realizzare 1.736 trasporti per forniture di alimenti. Ha movimentato, fra carico e scarico, 1.700 tonnellate di prodotti.

