Posti letto per richiedenti asilo. La Prefettura cerca strutture

Nuovo bando, dopo quel del marzo scorso, emesso il 5 aprile scorso, dalla Prefettura di Lodi per selezionare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 30 aprile all’indirizzo protocollo.preflo@pec.interno.it. Nel dettaglio si richiedono 95 posti, 50 distribuiti in unità abitative singole (nei cosidetti “Cas 1“) mentre 45 distribuiti in centri collettivi (i “Cas 2“). Nel primo caso, ai gestori, vengono indicati come prezzo base d’asta 24,29 euro al giorno per ogni persona ospitata (Iva esclusa) e 173 euro per singolo kit di primo ingresso a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica di 5 euro, un pocket money giornaliero di 2,50 euro effettivamente erogati ed il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata. I gestori dei centri collettivi possono fare offerte con base d’asta di 30,64 euro al giorno per ogni straniero accolto (Iva esclusa), di 173 euro per singolo kit di primo ingresso, a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica di 5 euro, del pocket money giornaliero di 2,50 euro e il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata.