Porte aperte nei centri professionali, alla scoperta dei laboratori

Sabato 1 giugno sarà una giornata di laboratori grazie all’apertura straordinaria dei centri di formazione professionale aderenti al progetto “Talent“. Occasione ideale per le famiglie dei ragazzi delle medie, ancora incerti sulla scelta della scuola secondaria, e per gli alunni a rischio dispersione, ma pure per gli adulti che cercano opportunità per migliorare le proprie competenze professionali. Apriranno le porte i sei poli formativi: dalle 10 alle 12 si potrà scoprire strumentazioni innovative, ottenere informazioni sui corsi attivi. Al Cfp Calam di via Orfane 16 a Lodi laboratori di benessere e informatica. Al Canossa di via XX Settembre si potranno vedere i laboratori di Cad Logistica e di Simulimpresa. All’Asfol di Lodi, dimostrazioni di grafica e logistica, mentre nella sede di Casalpusterlengo, in piazza Da Vinci, si potranno scoprire i segreti dell’aula Mac e del laboratorio di grafica. All’IeFP dell’IIS di Codogno, nella sede di Villa Igea di Lodi, panificazione, mentre all’Ambrosoli di Codogno spazio all’officina meccanica.

L.P.