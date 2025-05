Podcast sulla Memoria. Istituto Cesaris premiato dalla Regione

Premiato l’istituto superiore “Cesaris” di Casalpusterlengo nel concorso regionale “Viaggi della Memoria per la Scuola” con il podcast “Echi di Storia: testimoni di memoria”: dalla Regione 7.500 euro. Soddisfazione e orgoglio di Patrizia Baffi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Studenti e docenti con il loro impegno hanno dato e danno un grande contributo in termini di riscoperta di una storia che non dobbiamo mai dimenticare. Invito tutti ad ascoltare il podcast: rappresenta un momento di arricchimento e crescita culturale per tutti". Venti sono stati in totale i podcast premiati su 36 presentati.