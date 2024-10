"Poca attenzione per gli invisibili". La minoranza punzecchia la Giunta

La questione degli “invisibili“ a Codogno fa ancora discutere e, stasera, in Consiglio comunale, la minoranza porrà di nuovo il tema dei senzatetto in città. Sarà la consigliera Rosanna Montani del gruppo Codogno Insieme 2.0, con un’interrogazione, a chiedere alla Giunta quali siano le loro strategie d’azione. "Da parecchi anni la presenza di persone senza fissa dimora nella nostra città è alla ribalta della cronaca: occupazione di luoghi abbandonati, situazioni di degrado, condizioni di vita inaccettabili – spiega l’esponente di opposizione –. Non vediamo alcuna reale attenzione verso queste persone definite troppo spesso invisibili. Non abbiamo visto alcun progetto o proposta di carattere sociale degna di questo nome. Si chiudono i buchi nelle recinzioni, nei muri, si sgomberano e si allontanano le persone come fossero materiali ingombranti. Vogliamo riportare l’attenzione su queste persone". Alcuni giorni fa, il 118 era intervenuto nell’ex fabbrica dismessa di via Mochi per un clochard che si è sentito male. E proprio dentro la vecchia azienda ad oggi un rudere, ci sarebbero, secondo le stime delle forze dell’ordine, una decina di persone che vivono in condizioni malsane. M.B.