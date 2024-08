Più luce sulle emergenze: la torre faro che intralcia l’operatività sarà sostituita da un nuovo sistema

Casalpusterlengo (Lodi), 4 agosto 2024 – Migliore illuminazione nelle emergenze, Fondazione Comunitaria sostiene la Protezione civile Fir Cb nell’acquisto di nuovi mezzi. Il sodalizio interviene nel Lodigiano e in tutta Italia, il sostegno economico darà modo di agire con ancor più rapidità ed efficacia. Si tratta di duemila euro per potenziare l’efficacia degli interventi. Serviranno all’associazione per raggiungere la somma necessaria ad acquistare tre sistemi di illuminazione innovativi, con maggior resa e risparmio energetico. I nuovi strumenti saranno portatili e leggeri e verranno schierati a 120 gradi sul perimetro esterno dell’area di emergenza, garantendo un flusso di luce adeguato a prendere decisioni e agire rapidamente.

Quando si verifica un’emergenza infatti i primi soccorritori hanno il difficile compito di valutare lo scenario e fare scelte determinanti in poco tempo e in condizioni quasi sempre critiche. La velocità di ripristino della visibilità è essenziale per impostare la strategia adeguata di intervento. Ma il problema principale delle illuminazioni di scenari operativi d’emergenza è proprio la sorgente luminosa, che spesso risulta ad alta potenza ma viene prodotta da un unico punto luce, la torre faro. Questo spesso intralcia l’operatività dei tecnici che lavorano con la luce alle spalle, con il corpo che proietta l’ombra sulle zone d’intervento.

Il nuovo sistema consentirà di avere diverse fonti, posizionate in modo da offrire visibilità ad alto raggio. L’associazione Fir Cb (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band) del Lodigiano collabora attivamente con il Comando dei vigili del fuoco e rappresenta il punto di contatto di un’importante rete di Comuni per la gestione del supporto alle emergenze e si occupa in questo senso di Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Ossago, Orio Litta, Terranova dei Passerini, Senna Lodigiana e Bertonico.

Grazie al nuovo sistema di illuminazione, che complessivamente costerà ventimila euro, la Fir Cb Ser – riferimento territoriale lombardo degli hobbisti delle ricetrasmissioni radio – potrà assicurare maggiore puntualità nelle iniziative di assistenza.