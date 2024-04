Piscina Faustina all’avanguardia sull’energia

La piscina Faustina continua a puntare all’avanguardia dopo 10 anni dall’inaugurazione. Sono stati presentati ieri i lavori di efficientamento energetico apportati ai 16mila metri quadri di struttura. L’intervento ha coinvolto il potenziamento dell’impianto fotovoltaico (da 99 a 267 Kw); l’installazione di una pompa di calore da 400 Kw, ottimizzata per il consumo di fonti energetiche rinnovabili; la sostituzione delle due unità di trattamento d’aria, con apparecchiature ad alto risparmio energetico, che riducono l’utilizzo di energia da 1 milione di kWh a 740 mila. Anche il sistema di controllo è stato modificato, installando un sistema domotico che consente di scegliere la fonte energetica più conveniente al momento. In tutto ci si attende una riduzione dei costi energetici fino al 35% L’investimento complessivo ammonta a 860mila euro, dei quali 350mila finanziati dalla Regione con un bando vinto dal Comune insieme alla Sporting Lodi.

"Questo grande risultato è frutto di un gioco di squadra – ha spiegato l’energy manager Luca Bertoni –. In riduzione di consumi ed efficienza abbiamo raddoppiato gli obiettivi prefissati, con un impianto pensato per non buttare via nulla. Siamo passati da un uso di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico da 114mila kWh ad anno a 299mila kwh, abbiamo abbassato l’uso del teleriscaldamento da un milione e 267mila kWh l’anno a 307mila, azzerato l’utilizzo di gas consumato dal cogeneratore. È una soluzione tecnologia alta per una signora piscina". "Oltre al contributo regionale, uno è arrivato dalle casse della piscina, segnale che è una realtà che investe e che può farlo perché funziona" ha detto il sindaco Andrea Furegato, con l’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi. L.P.