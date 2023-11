Pieve Fissiraga: scontro fra due auto in A1. Chiusa per un’ora e mezza la corsia nord

Pieve Fissiraga (Lodi), 11 novembre 2023 – Schianto tra due auto e due furgoni lungo l'autostrada del sole Milano-Napoli, cinque feriti e una corsia chiusa.

Dalle ore 21.30 dell'11 novembre 2023 squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono intervenute, con la polizia stradale e il 118, lungo la tratta A1, in direzione nord, per un incidente avvenuto all'altezza di Pieve Fissiraga. I pompieri sono arrivati con due autopompe e hanno contributo ai soccorsi e messo in sicurezza i veicoli.

Il violento scontro ha coinvolto 2 furgoni e 2 autovetture, per un totale di 5 persone coinvolte. La tratta A1 è rimasta momentaneamente chiusa in corsia nord per agevolare le operazioni di soccorso. Il soccorso sanitario è intervenuto con l'eliambulanza in partenza da Como, più l'automedica e due ambulanze della Croce Casalese e della Croce rossa di Lodi.

Tre persone, dopo essere state visitate in posto, hanno rifiutato il ricovero, mentre i due feriti più gravi sono stati accompagnati in ospedale. Il più serio era un sessantanovenne accompagnato nel nosocomio di Monza con l'elisoccorso. Un trentenne è stato invece portato all'Humanitas di Rozzano. Nessuno per fortuna correrebbe pericolo di vita. La stradale ha cercato di gestire la viabilità finita nel caos e gli incolonnamenti.

Chi era diretto verso nord è stato invitato ad uscire al casello di Casalpusterlengo. La corsia è stata riaperta poco prima delle 23 e il traffico ha iniziato ad alleggerirsi.

La dinamica

Da una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia stradale, il primo furgone, condotto dal 69enne, è andato a sbattere con il new jersey che separa le due corsie. Il conducente ha rimediato un trauma cranico.

Nel frattempo, alle sue spalle, si è scatenato un pericoloso zigzagare dei veicoli in arrivo. Il 30enne avrebbe centrato il furgone con l'auto, una seconda auto ha colpito i resti dei veicoli incidentati e si è fermata in corsia di emergenza ma in quel momento un altro furgone, che ha cercato di evitare gli ostacoli, avrebbe colpito a propria volta l'auto ferma.

Nel tentativo di evitare nuovi scontri i soccorritori con le torce hanno cercato di fare rallentare gli ulteriori mezzi in arrivo, tra cui un pullman che per fortuna è riuscito a frenare in tempo.