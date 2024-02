Piazza e strada da far rinascere. Si cercano ditte

Si cercano le ditte per il maxi intervento di riqualificazione di piazza Cappuccini e del tratto del viale omonimo. È stata infatti pubblicata la manifestazione d’interesse, propedeutica alla scelta dell’impresa e all’assegnazione dei lavori. Si tratta di due percorsi diversi: 487mila euro per la rimessa a nuovo di viale Cappuccini mentre per la piazza su cui si affaccia il santuario sono stati messi a disposizione 299mila euro. Per quanto riguarda il viale, verrà creato un percorso ciclabile, riqualificati i marciapiedi, realizzato un nuovo impianto di illuminazione e messo in sicurezza l’attraversamento pedonale posto vicino il parcheggio di via Montecassino. Per la piazza invece si adotteranno linee di intervento per migliorarla a livello architettonico e funzionale.

M.B.