Piano scuola, dal Comune mezzo milione per gli istituti del paese

Il Comune di Zelo Buon Persico investe sulla scuola e mette in campo mezzo milione di euro a sostegno degli istituti scolastici cittadini, per iniziative didattiche, servizi e copertura delle spese di gestione "vogliamo essere all’avanguardia e offrire servizi di qualità". "Il piano scuola 2023-2024, approvato a novembre, restituisce la fotografia di un sistema scolastico in crescita e sano, con un’efficiente distribuzione delle risorse", dichiara l’assessore all’Istruzione e vicesindaco Daniela Brocchieri. A supporto dei progetti integrativi, che concorrono all’offerta offerta formativa dell’Istituto comprensivo (primaria e secondaria di primo grado), l’ente garantisce 29.810 euro. Alla quota spesa per l’acquisto di libri di testo per gli alunni residenti, sono destinati 16mila euro. Per la copertura dei costi delle utenze è stimato un impegno di circa 91mila euro.

La convenzione con le scuole paritarie (infanzia “Robirò“ e “Maria Immacolata“) prevede un contributo comunale di 102mila euro per la compartecipazione alle spese di gestione. Una quota consistente, pari a 216.136 euro, è assegnata all’assistenza educativa scolastica rivolta a 40 alunni e al trasporto studenti disabili, per 25mila euro. Sul piano dei servizi extrascolastici il Comune si è fatto carico della differenza tra le quote di iscrizione e il costo effettivo delle prestazioni, escludendo aumenti per i residenti e garantendo stanziamenti specifici anche per il prolungamento sino alle 18 del servizio di post scuola e per integrare l’orario della prima settimana di lezioni con le attività pomeridiane del “Campus inizio scuola“ prosegue la vicesindaco. Ai fondi comunali si aggiungono la misura statale del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni che per il comune di Zelo ammonta a oltre 45.200 euro e il bonus regionale “Nidi gratis“ per aiutare le famiglie in condizioni di vulnerabilità nel versamento delle rette. Importanti anche gli interventi edilizi. Sono infatti conclusi i lavori per l’annessione di uno stabile di nuova costruzione alla primaria dell’Istituto comprensivo. "Un intervento del valore di oltre 3,6 milioni di euro, realizzato a partire dal 2021, con un finanziamento all’80% dal Ministero dell’Istruzione - ricorda Brocchieri -. A pieno regime la struttura potrà accogliere fino a 300 alunni". P.A.