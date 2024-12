Piacenza-Milano. Treni in tilt

Pendolari di nuovo al freddo e sulle barricate, ieri mattina, nel Basso Lodigiano. Un guasto sulla linea ferroviaria Piacenza-Milano, avvenuto poco prima di Codogno, ha causato il ritardo di alcuni treni e lasciato pendolari al freddo studenti e lavoratori diretti a Milano. Il bilancio di Rete ferroviaria italiana è di due intercity e 12 regionali con rallentamenti da 20 a 50 minuti. "Dalle 6.40 siamo fermi in stazione, con questo freddo! Ci segnalano un guasto poco prima della stazione di Codogno, non ne possiamo più" hanno segnalato i viaggiatori ieri. Il treno Trenord 10892 Piacenza- Milano Greco Pirelli ha accumulato 37 minuti di ritardo, il treno Trenord delle 7.18 Bozzolo (Mantova)-Milano Centrale era in ritardo di 35 minuti. Tutti i treni da Piacenza erano bloccati, arrivavano però quelli da Bozzolo. In tarda mattinata la situazione è tornata nella normalità.