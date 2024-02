Pessima cartolina in pieno centro. Buche nel piazzale, allarme degrado

Le buche e l’irregolarità dell’asfalto di piazzale Matteotti provocano malcontento nei residenti. La zona più dissestata si trova all’ingresso del parco dell’Isola Carolina, di fronte a un ristorante e vicina a via del Guasto. Viene percorsa ogni giorno da tantissimi pedoni che entrano ed escono dal parco, ma anche da vetture che la usano come parcheggio, anche per andare al ristorante. Numerose buche di varia grandezza sono presenti nell’area, alcune di piccole dimensioni, ampie tra i trenta e i quaranta centimetri, altre più grandi che raggiungono anche i cento centimetri o poco più; non sono troppo profonde, un dito circa le più importanti, ma la loro quantità non concede un passaggio dolce per chi passa in bicicletta, costretto a supportare non pochi sobbalzi. Oltre a queste non si possono non notare le numerose crepe nell’asfalto e una sua generale irregolarità, con anche i tombini che non sono a livello e strati di strada più alti di altri. Alcune buche, la più grossa in particolare, di 100x120 cm, mostra i segni di una riparazione sommaria, in cui l’asfalto è stato messo per due terzi, non abbastanza da ricoprire in toto la buca, che non è a livello della strada ed ha anche lo strato sottostante l’asfalto ben visibile, creando fanghiglia in caso di pioggia.

Più che un disagio al passaggio dei pedoni, che attraversano l’area schivando le pozzanghere che si creano in caso di pioggia, il problema è più di decoro, per un’area importante che è l’ingresso al centro storico cittadino. Tutto infatti mostra un certo degrado e abbandono della zona. "Quella zona va sistemata – dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Gianluca Scotti –. Lo faremo nell’ambito del piano asfalti".