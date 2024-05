Perseguita l’ex convivente. Non potrà più avvicinarla

Allontanato da casa e braccialetto elettronico, per essere certi che non si avvicinerà più né alla ex moglie né alla sua abitazione. Dopo anni di maltrattamenti una donna ha denunciato l’ex compagno violento. Siamo a Soresina quando un uomo, ai primi di maggio, ha incontrato la sua ex e dopo averla minacciata, l’ha aggredita. È solo l’ultimo di una serie di episodi che si sono susseguiti dopo la decisione della donna di troncare un rapporto diventato tossico e per lei pericoloso, fatto di maltrattamenti e minacce continue, andati avanti per anni.

Dopo l’ennesimo episodio la donna ha deciso di denunciare e si è recata dai carabinieri di Soresina e ha esposto i fatti. Ha riferito di avere conosciuto e poi convissuto con l’uomo per tanti anni, finché lo aveva lasciato, tenuto conto che aveva cominciato a drogarsi e a bere ed era diventato particolarmente aggressivo. In seguito si erano rimessi insieme (siamo nel 2020), ma lo scorso anno, tenuto conto che la situazione era diventata di nuovo pericolosa, la donna aveva deciso di interrompere la relazione. Complice anche la forte gelosia, l’uomo l’aveva spesso denigrata e insultata, controllandola negli spostamenti e nelle frequentazioni. In alcune occasioni l’aveva colpita con vari oggetti, provocandole delle lesioni, anche se lei non si era mai rivolta al pronto soccorso.

Quando lo aveva lasciato, lui aveva continuato a perseguitarla. Fino all’inizio di maggio. Dopo una breve indagine, i carabinieri, sabato scorso, sono andati dal responsabile imponendogli di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla sua ex e di non comunicare con lei in alcun modo, applicandogli il braccialetto elettronico per il controllo dei suoi movimenti.

