Perde il controllo nella sua casa. Poi sfascia tutto al Pronto soccorso

Dà in escandescenza e rompe alcuni oggetti di casa, poi provoca danni al Pronto soccorso di Codogno. Ora rischia di rispondere per danneggiamento. Intorno alle 13.20 di ieri, un 36enne, italiano di Cornegliano Laudense e noto per episodi simili dovuti a una fragilità, è stato calmato due volte dai carabinieri. Sono rispettivamente intervenuti, a casa sua, i militari della compagnia di Lodi (stazioni di Lodi e Lodi Vecchio) e al Pronto soccorso di Codogno, dove è stato accompagnato da un’ambulanza, i colleghi carabinieri della locale compagnia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, nella propria abitazione, il 36enne avrebbe discusso con la compagna e rotto alcune suppellettili. All’arrivo della pattuglia però, fortunatamente, è stato constatato che non ci sono state aggressioni. Poi l’uomo è salito in ambulanza volontariamente. Ma una volta in ospedale, al Pronto soccorso, ha avuto una nuova fase acuta e ridato in escandescenza, fino a creare disordine, rompere uno specchio, un tavolo e rovesciando un materasso. Anche qui, per fortuna, senza ferire nessuno. Ma creando parecchio scompiglio e disordine, oltre al danno. Nel pomeriggio il paziente sarebbe stato preso in cura dal reparto di psichiatria, i cui sanitari si sono occupati di lui. Sarà denunciato per danneggiamento, poi sarà l’Autorità giudiziaria a valutare la sua posizione. Intanto è stato attivato il protocollo per il risk management dell’Asst di Lodi ed è cresciuta la paura per il pericolo che corrono, sempre più frequentemente ii sanitari. In soli tre mesi per l’azienda ospedaliera questo è stato il terzo episodio di rischio. P.A.