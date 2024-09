Castiglione d’Adda, manca il nuovo pediatra: medico ritarda la pensione per i suoi piccoli pazienti

Castiglione d'Adda (Lodi), 27 settembre 2024 – Manca ancora il pediatra sostituto, il medico ritarda la pensione per garantire l’assistenza. Ancora una storia di amore, nel Lodigiano, per la professione medica e i bambini.

L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi ha annunciato che: "La dottoressa Maria Clara Lusardi, arrivata all’età della pensione, ha accettato di proseguire la sua attività, come pediatra, dal 1° ottobre - e ancora - Pediatra presso il Comune di Castiglione d’Adda, che avrebbe dovuto cessare il proprio servizio il 30 settembre, per raggiunti limiti di età, la professionista ha infatti generosamente scelto di proseguire la sua attività in qualità di incaricata provvisoria. E continuerà pertanto a seguire i suoi piccoli pazienti fino a quando non verrà individuato un nuovo pediatra titolare, garantendo così continuità assistenziale per le famiglie”.

Forte la gratitudine verso la dottoressa che, così, permetterà alle famiglie di continuare a ricevere assistenza per i propri figli. “L’Asst di Lodi desidera esprimere un sentito ringraziamento alla dottoressa per gli anni di servizio dedicati alla salute dei più piccoli e, in particolare, per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel voler proseguire la sua attività, nonostante avesse già maturato il diritto alla pensione - prosegue l’azienda e rassicura -.Gli attuali assistiti non subiranno disagi, poiché il trasferimento sarà diretto e non dovranno provvedere alla scelta di un nuovo pediatra”.