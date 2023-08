Pd all’attacco: "Manca sicurezza"

"La sicurezza a Codogno non esiste". È questo il lapidario commento della sezione del Partito democratico della città che, per bocca della segreteria Maria Cristina Baggi, mette nero su bianco tutta una serie di questioni sul tappeto ormai da settimane. "Lo abbiamo fatto presente per le piste ciclabili, per i parcheggi selvaggi, per i senzatetto che occupano abusivamente fabbriche abbandonate o case di privati, per i parchetti cittadini con giochi distrutti, per ragazzini che si comportano da baby criminali, per il cimitero, per il sottopasso pedonale e per la passerella della stazione ferroviaria – spiega –. In tutti i casi resta un problema di sicurezza dei cittadini, tutti senza badare a bandiere di quartiere perché la città è di tutti, ma resta sempre e ogni caso in capo all’amministrazione comunale prendersi cura ed attuare azioni preventive in tutti queste situazioni di disagio".