Pastori tedeschi all’opera. Due giorni di esibizioni

La SAS Società Amatori Schäferhunde propone una due giorni, a Codogno, per mostrare le capacità dei pastori tedeschi. Codogno ospiterà il secondo campionato multidisciplinare nazionale di categoria. Lo propone, col patrocinio e la collaborazione del Comune, SAS Società Amatori Schäferhunde, sabato e domenica 6 e 7 aprile tra il campo sportivo Acerbi, il campo macerie della città (in zona Mirandolina normalmente utilizzato per le esercitazioni della protezione civile) e un boschetto vicino. Il sindaco Francesco Passerini e Claudio Ripamonti, referente della realtà organizzatrice, che conta più di 6.000 soci a livello nazionale e ora si sta adoperando per l’organizzazione dell’evento di Codogno, si dicono entusiasti e allargano l’invito a più persone possibili. Questi cani, spesso, salvano la vita alle persone. "Mostreremo prove di soccorso, agility e obedience" anticipano i promotori.

P.A.