Passante provvidenziale Bimbo solo in strada: salvato

di Paola Arensi

CASALPUSTERLENGO

"Bimbo, sei solo?". Da queste parole gentili, di una ragazza di Casalpusterlengo, che non è rimasta indifferente a una situazione anomala, è scattato il “salvataggio” di un bambino di tre anni. Il piccolo, venerdì, è stato visto camminare, da solo, per strada, mentre a poca distanza da lui passavano diversi veicoli (in una via non meglio precisata per salvaguardare la privacy degli interessati). Il fatto è accaduto in centro abitato e in pieno giorno. La giovane, notato il bimbo, ben vestito ma spaesato, camminare nel traffico, ha preferito tenerlo con sé. Poi la chiamata alla polizia locale che, prontamente, ha inviato una pattuglia sul posto.

Fortunatamente la presenza della ragazza ha evitato succedesse il peggio e non ci sono stati incidenti. Il bambino, ordinato e ben curato, è stato quindi portato al Comando, dove gli agenti, anche se non proferiva parola, sono entrati in empatia, lo hanno tenuto in braccio e coccolato fino a quando si è potuto ricongiungere ai propri familiari. Dai primi accertamenti è stato escluso un allontanamento da asili e strutture cittadine. Ci si è quindi messi sulle tracce dei genitori, fino a rintracciare la mamma e il papà, di origini egiziane, trovati molto preoccupati.

Loro stessi, arrivati al Comando per riabbracciare il figlio, hanno dichiarato che il bimbo, mentre la mamma si dedicava alla sorellina neonata, era riuscito ad aprire la porta di casa e incamminarsi lungo la vicina strada, per altro molto trafficata. Per i genitori è così scattata la denuncia alla Procura alla Repubblica di Lodi per abbandono di minore. E ora dovranno rispondere dell’accaduto davanti al giudice. Fortunatamente, comunque, per il bimbo non ci sono state conseguenze e tutto si è risolto in breve tempo.