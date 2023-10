Passaggi a livello da sopprimere a Maleo: nove criticità

Il Comune detta alcune prescrizioni al progetto di eliminazione di due passaggi a livello nel proprio territorio, interventi inseriti nel “raddoppio ferroviario lungo la linea Codogno-Mantova“. Il parere positivo di regolarità tecnica è arrivato ma sono state messe nero su bianco sette questioni per risolvere le criticità per quanto riguarda la soppressione dell’impianto di viale dei Caduti, vicino al cimitero, e due per il passaggio a livello in via Casa Campagna, dove il 15 agosto del 2020 fu travolta da un treno una ragazza di Pizzighettone. Le criticità sollevate sono state concordate tra il Comune e i proprietari dei terreni coinvolti oltre che con le associazioni di categoria. Per esempio, per il passaggio a livello teatro dell’incidente ferroviario vengono sollevati dubbi viabilistici sul collegamento con diverse cascine. Mario Borra