Pari opportunità: sarà un 2024 ricco di eventi

Giulia Piroli (foto), presidente della commissione comunale Pari opportunità, racconta di un 2024 ricco di iniziative per sensibilizzare. "Viene riconfermato il progetto “Educare al Rispetto”, nato per prevenire e contrastare le violenze, con gli istituti Ambrosoli e Calamandrei di Codogno – annuncia -. Il 15 marzo, nella sala Santelli del Municipio, è invece già stato fissato l’incontro divulgativo sulla prevenzione del Papilloma Virus (HPV), ideato in collaborazione con la dottoressa Antonella Frigoli e il primario Marco Soligo del reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Codogno e il direttore dell’Asst di Lodi Guido Grignaffini". Il modo migliore per celebrare le donne, che sono il fulcro dell’attività della commissione, "sarà proporre iniziative anche per la Festa della Donna stessa - precisa Piroli -. Tornerà quindi il premio “Da Donna a Donna”, il 9 marzo, sempre in Sala Santelli. Sul fronte sicurezza, sarà proposto, l’8 marzo, uno specifico corso di autodifesa. Da marzo a ottobre poi cineforum e per la Festa della Mamma torna “Geomamma”, l’11 maggio, sotto il Mercato Coperto. Per l’occasione si svolgeranno laboratori dedicati ai bambini. Si continua a giugno con la scrittrice Eliana Di Caro autrice del libro “Magistrate finalmente” e con la “Marcia Tumore al Seno” nelle vie cittadine. Seguirà una partita benefica di calcio femminile o pallavolo e a ottobre, per la prevenzione, saranno riproposti visita senologica, pap test e screening per tumore al colon e un evento dedicato all’imprenditoria femminile. Poi sarà celebrata la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, in collaborazione con le associazioni di categoria. Durante l’anno non mancherà un ciclo di incontri, da proporre con l’oratorio San Luigi di Codogno e l’Associazione Scout locale, su temi riguardanti i giovani e le donne. P.A.