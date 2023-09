Parco dedicato a Berlusconi, "no" del Pd

Gli esponenti del centrosinistra, a Casalpusterlengo, bocciano l’intitolazione del parco di via Morandi al rione Ducatona a Silvio Berlusconi votata con una delibera dalla Giunta guidata dal sindaco Elia Delmiglio e fanno una controproposta: sia dedicata un’oasi verde a Pietro Signorini e Francesco Cirio la cui amicizia e intuizione ha infatti portato alla nascita di una delle più grandi aziende dell’agroalimentare nel nostro paese: la Cirio. Per il Partito Democratico casalino infatti "la scelta del centrodestra è improvvisa, dettata da spicce logiche elettorali visto che la figura dell’ex presidente Berlusconi è divisiva, specie per gli anni del suo impegno politico, su cui ci sono molti episodi che macchiano l’immagine di grande uomo di stato, con cui il centrodestra cerca di rappresentarlo. La storia di Casale è ricca di figure storiche che meritano di essere celebrate, senza divisioni".M.B.