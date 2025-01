Parco agrivoltaico, c’è il via libera. Pannelli solari nei campi a Vittadone. Sì della Provincia, il Comune incassa

Disco verde della Provincia di Lodi al parco agrivoltaico in località Battaglia a Vittadone, frazione di Casalpusterlengo: dopo la presentazione a giugno 2024 dell’istanza di autorizzazione unica da parte della società Juwi Energie Rinnovabili srl con sede a Milano di un impianto con potenza nominale di 14 mwp, il percorso si è chiuso. Tutti gli enti nella conferenza di servizio hanno dato il proprio via libera, Comune compreso il quale ha raggiunto un accordo con ottenere oneri compensativi per interventi di tipo ambientale pari a 150mila euro.

Tra le opere di mitigazione ambientale, oltre alla realizzazione di oltre due chilometri di siepi, il privato si è impegnato a mettere a dimora un bosco di ciliegio di oltre 5.700 metri quadrati fra la linea ferroviaria e l’impianto. La Provincia dunque ha approvato il progetto esecutivo della società e apposto il vincolo all’esproprio per la realizzazione del cavidotto.

Il parco solare ottiene il via libera in un contesto provinciale in cui il territorio è sommerso da richieste: ce ne sono una ventina ma gli emissari delle società sono in giro a caccia di terreni agricoli da affittare (ci sarebbero tentativi anche a Senna Ldigiana e Cornovecchio).

Una delle ultime domande, arrivata il 23 dicembre scorso, riguarda la frazione Triulza di Codogno che ha però deciso di opporsi, affiancata dal Comune. Proprio in questi giorni è stata messa nero su bianco una mozione consiliare che sarà a supporto di una raccolta di firme già partita (si può aderire allo sportello Amico, Circolo Arci Triulza, edicola via Pascoli e alla copisteria via Costa) e che avrà un momento pubblico in piazza domenica.