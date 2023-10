Parcheggio con maxi vasche: "Salveranno le fognature"

Il maxi posteggio da oltre 400 posti auto che sta sorgendo in viale Medaglie d’Oro, di fronte al polo fieristico in via di riqualificazione, è quasi ultimato, ma dovrà convivere con le maxi vasche di contenimento delle acque piovane, funzionali soprattutto nel caso di precipitazioni molto intense, previste proprio di fronte alla recinzione fronte strada. "Rimarranno così come si vedono con uno steccato in legno e degli arbusti che le separeranno dal resto del posteggio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Severino Giovannini che intende anticipare eventuali polemiche e che sta seguendo costantemente le ultime fasi del cantiere prima del taglio del nastro della fiera di metà novembre –. Questi invasi servono a non mandare in sofferenza il sistema fognario e il corso d’acqua Fossadazzo vicino alla spianata in caso di forti precipitazioni. Soluzione prevista d’altronde dalla normativa". Nel rendering del progetto iniziale le vasche comunque non c’erano o almeno non erano previste in quel punto. L’esponente di Giunta è pronto a spiegare nel dettaglio l’intera operazione anche durante il prossimo Consiglio comunale qualora vi fossero richieste di chiarimenti. La superficie del maxi parcheggio sarà completamente drenante mentre a breve saranno posati 315 alberi che faranno ombra alle vetture in sosta e sono previsti circa 130 pali dell’illuminazione. Sulla parte retrostante, in prospettiva, è in programma la posa di un ponticello per bypassare il corso d’acqua e collegare il posteggio con la lottizzazione dell’ex cantine sociali. M.B.