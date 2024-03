Parcheggi gratis per donne incinte. Mozione approvata all’unanimità

Parcheggi rosa anche a Crema? Forse ci siamo. È stata approvata all’unanimità la mozione presentata

dalla consigliera di minoranza Ilaria Chiodo della Lista Borghetti che ha raccolto la proposta del M5s cremasco

di attivare i parcheggi rosa, aree di sosta gratuite dedicate

per le donne in gravidanza e per entrambi i genitori con figli

al di sotto dei due anni. I parcheggi verranno istituiti

in prossimità di scuole, asili, impianti sportivi, uffici pubblici

e servizi socio-sanitari. I pentastellati avevano lanciato

un appello a tutte le donne in Consiglio e in Giunta chiedendo loro di approvare la mozione per istituire i parcheggi rosa.

Ma c’è voluto un atto delle minoranze per convincere la Giunta

a fare quello altre Amministrazioni di piccoli paesi avevano già realizzato ricevendo anche fondi ministeriali, circa 800 euro, per ogni parcheggio rosa realizzato. Soddisfatta Ilaria Chiodo, prima firmataria: "È una misura di tutela, indice di sensibilità verso la maternità e segno di elevato senso civico

di una comunità".

P.G.R.