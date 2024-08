Panchina viola alle Opere Pie. Simbolo contro l’Alzheimer

Taglio del nastro simbolico, ieri mattina nella sede della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno, per la panchina viola, simbolo dell’approccio empatico alla demenza e all’Alzheimer. L’associazione di volontariato “Amici della Casa di Riposo“, presieduta da Rosella Rossetti, ha ricevuto in dono la panca da un benefattore, il quale ha preferito rimanere anonimo, volendo posizionarla nel cortile proprio sotto la terrazza del nucleo Alzheimer. "La panchina significa condivisione, vicinanza, dialogo – ha spiegato il direttore dell’ente di via Bassi, Giovanni Grecchi –. A sua volta il colore viola è mutuato da un fiore il “non ti scordar di me”, suggestione per veicolare il messaggio dell’essere prossimi e del non dimenticare la persona con Alzheimer, proprio quella stessa che invece ha smarrito la strada dei ricordi personali e famigliari". La posa della “panchina viola” si inserisce nel contesto di una serie di iniziative che il Comitato Bioetico, attivo nella Fondazione Opere Pie, sta realizzando attraverso incontri sul tema della demenza.