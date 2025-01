Pacchi alimentari per le famiglie che sono in difficoltà

Saranno presto in distribuzione i pacchi alimentari, raccolti grazie alla collaborazione tra Croce Rossa Italiana e l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Zelo Buon Persico, per le famiglie in difficoltà. Gli interessati saranno contattati direttamente per poterli ritirare, si tratta di una decina di famiglie. L’obiettivo dei due partner è "dare un aiuto concreto a chi vive situazioni di difficoltà, con una distribuzione che si cercherà di mantenere mensile, da parte dei volontari di Croce Rossa". I pacchi contengono generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa. E i destinatari sono nuclei familiari residenti a Zelo, in carico ai Servizi Sociali comunali. Ma anche persone anziane e famiglie con figli minori che riceveranno prodotti proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare. La raccolta è stata effettuata dai volontari della Croce Rossa nei supermercati del territorio. La consegna dei pacchi avverrà nella sede della Croce Rossa a Zelo, in via Roma, su appuntamento. "Questa iniziativa – dice Daniela Brocchieri, vicesindaco di Zelo e assessore ai Servizi Sociali – contribuisce anche a diffondere un messaggio di solidarietà, condivisione e vicinanza umana, dimostrando che piccoli gesti possano fare una grande differenza". P.A.