Le origini lodigiane di Diabolik raccontate in un libro

Casalpusterlengo (Lodi), 15 settembre 2024 – Lombardia e Toscana unite, grazie alla cultura, sotto il nome di Diabolik. C'è infatti anche un capitolo del giornalista lodigiano Francesco Dionigi, di Casalpusterlengo, su ‘Le auto degli eroi del fumetto’.

Un volume che racconta personaggi che vanno da Batman a Paperoni e Topolino, da Dylan Dog a Tex, da Billy Bis a Lupin, fino a Michel Vailant. Il libro è stato presentato, in anteprima nazionale, alla Fiera del Fumetto di Scandicci, in Toscana. ‘Diabolik e le auto’ di Andrea Agati, ideatore di Clerville, la città di Diabolik, nonché amministratore del gruppo Facebook omonimo, con migliaia di iscritti e dedicato al celebre ladro in calzamaglia (personaggio nato da una idea delle sorelle Giussani).

All'incontro era presente anche Elena Giardi, che impersonava Eva Kant, la compagna di Diabolik. Da segnalare che ‘Il Re del crimine’ ha visto la sua origine nel Basso Lodigiano, grazie al disegnatore Gino Marchesi di Brembio. Autore che si ispirò, per rappresentare Diabolik, all'amico Gino Polenghi. Anche l'esordio di Eva Kant è stato opera della matita di Marchesi, che prese spunto, per il volto, dalla splendida Grace Jelly, ma volle introdurre un "tocco" lodigiano, copiando l'acconciatura dei capelli della moglie: lo chignon che sarebbe diventato un must per Eva. Non resta quindi che scoprire l'opera.