Operaio travolto dal crollo di una struttura metallica: è grave

FERRERA ERBOGNONE (Pavia)

Operaio travolto da una struttura metallica crollata mentre era al lavoro nell’azienda agricola. L’incidente sul lavoro ha avuto gravi conseguenze per un 51enne residente a Zeme, non in pericolo di vita ma ricoverato all’ospedale di Voghera per traumi multipli agli arti inferiori. Gli ispettori dell’Unità operativa complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro dell’Ats Pavia hanno avviato accertamenti su quel che è accaduto giovedì, poco prima delle 14.30, nell’azienda agricola Allevi di Ferrera Erbognone, in località Cascina Gallona.

Sono intervenuti sul posto, insieme ai soccorsi sanitari, anche i carabinieri della Stazione di Mede Lomellina, della Compagnia di Voghera. Cause ed eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento, ma dalla prima ricostruzione dell’incidente il dipendente della società agricola è rimasto appunto travolto dall’improvviso crollo di una struttura metallica. L’allarme è stato lanciato tempestivamente e dalla centrale operativa Areu sono stati inviati i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro che ha poi trasportato il ferito a Voghera, in condizioni di media criticità. L’operaio non è stato colpito alla testa né ha riportato lesioni a organi vitali, al momento dei soccorsi era sveglio e cosciente, ma il peso della struttura metallica gli ha provocato diversi gravi traumi da schiacciamento alle gambe.

Probabilmente il 51enne si è reso conto di quello che stava succedendo appena in tempo per schivare parzialmente il crollo, che non è però riuscito a evitare del tutto, mettendo così in salvo istintivamente la parte superiore del corpo. Oltre alle cause dovranno essere accertate anche le condizioni di sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative di prevenzione di incidenti, purtroppo ancora molto frequenti e con conseguenze spesso gravi per i lavoratori.

Stefano Zanette