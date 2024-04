Ok ai lavori. Arriva la fibra ultraveloce

A Zelo Buon Persico navigare velocemente sarà finalmente possibile. È ormai imminente la realizzazione della nuova rete in fibra ottica ultra veloce. C’è infatti il via libera ai lavori. Il cantiere, che prenderà forma nelle prossime settimane, si svilupperà con la posa di nuove infrastrutture interrate e il riutilizzo di una parte di quelle esistenti. La società incaricata, al termine degli interventi, provvederà al completo ripristino delle strade. L’intervento permetterà a Open Fiber Spa, la società milanese concessionaria dei fondi Pnrr per l’aggiornamento dei sistemi di trasmissione dati, di trasformnare l’attuale “Fiber to the cabinet” (FTTC) , cioè la “fibra fino al cabinato” , in “Fiber to the home” (FTTH), “fibra a casa”, la connessione a banda ultra larga che prevede l’impiego della fibra ottica dalla centrale fino al modem di casa, con un notevole incremento dei dati in ingresso e uscita: almeno 1Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload.

"L’infrastruttura - annuncia il sindaco Angelo Madonini (nella foto) - porterà un servizio più rapido anche nella frazione di Mignete, paragonabile, per affidabilità, a quello dei grandi centri urbani. Ci sarà la possibilità di accedere a una serie di importanti servizi online e di stimolare l’innovazione digitale anche dal punto di vista imprenditoriale". "Attenti alle esigenze del tessuto produttivo zelasco, abbiamo chiesto al concessionario un approfondimento per estendere l’infrastrutturazione alla zona artigianale a Nord-Ovest del paese, attualmente esclusa dal progetto di potenziamento - spiega Guido Davoglio, assessore all’Innovazione - Abbiamo strappato l’impegno a verificare la fattibilità dell’estensione del servizio e speriamo di poter presto dare un aggiornamento positivo anche in questo senso". P.A.