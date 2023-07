Nuovo Viadotto a Linarolo: Riunione Decisiva Giovedì a Roma

L’aspettativa per il risultato supera la rabbia per i tempi. C’è infatti una data per l’attesa decisione da Roma sul nuovo ponte della Becca.

"Il ministero dei Trasporti attraverso la segreteria

del viceministro Galeazzo Bignami – rende noto

il presidente del Comitato Ponte Becca, Fabrizio Cavaldonati – ci ha informato che giovedì il Consiglio superiore dei lavori pubblici

delibererà il parere

sulla costruzione del nuovo ponte, in sintesi l’approvazione

del primo progetto".

Quel Progetto di fattibilità tecnico economica, prima fase progettuale, che già con tempi molto dilatati rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Provincia, stazione appaltante, era stato definitivamente consegnato a marzo al vaglio del Consiglio superiore

dei lavori pubblici.

Già abbondantemente

trascorsi i teorici 60 giorni

che l’organismo romano aveva per esprimere un parere, tanto

da far ipotizzare a Cavaldonati una possibile approvazione

per silenzio-assenso, all’ultima assemblea pubblica

del Comitato Ponte Becca

il 19 giugno il presidente provinciale Giovanni Palli

aveva annunciato l’arrivo

della decisione da Roma

"entro la fine di giugno".

Passato un altro mese, prevale la speranza che non arrivino bocciature. "Se positivo

– auspica Cavaldonati –

in applicazione al nuovo Codice degli appalti questo parere aprirebbe la strada

a un bando, quindi a un appalto integrato di progettazione

e costruzione che accorcerebbe i tempi".

Per un’opera, da realizzare

da Anas, del costo previsto

di 166 milioni.

S.Z.