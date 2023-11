Nuova palazzina abbellita da artisti della bomboletta

Non semplici graffitari, ma veri e propri artisti della bomboletta hanno iniziato, ieri, a disegnare le pareti della nuova palazzina servizi, costruita ex novo nel quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro. Simboli e figure che stanno pian piano prendendo corpo e renderanno più colorate e vive le maxi pareti grigie della struttura. In un secondo momento, l’amministrazione comunale valuterà se dare il proprio ok anche per la palazzina Vezzulli. Gli “street artists“ in azione ieri fanno parte del progetto, che il Comune ha approvato, presentato dalla società C.D. Studio d’Arte di Padova, di cui fa parte Alessio B, l’artista che durante il Covid venne a Codogno raffigurando l’ormai celebre Wonder Woman vestita da infermiera per omaggiare gli operatori sanitari. La “performance“ iniziata ieri è solo uno degli eventi che si stanno sviluppando (alcuni disegni sono già comparsi alla scuola Ognissanti e all’esterno di una ex fabbrica in viale Trento) e che vedranno pieno compimento nel 2024.