Notte in tenda ad imparare il lavoro della protezione civile

Avventurosa notte in tenda per bambini con la protezione civile di Codogno. L’evento, alla sua prima edizione, è ben riuscito ed è stato proposto nella notte tra il 17 e il 18 maggio nel cortile della scuola elementare Anna Vertua Gentile, a Codogno, e al Castello Douglas Scotti di Fombio. I piccoli si sono ritrovati il venerdì alle 17 e fino alle 12 di sabato hanno imparato a smontare e montare le tende e a conoscere da vicino attrezzature e modalità di intervento della protezione civile. Non è mancata la presenza dell’unità cinofila.

Hanno partecipato 26 bambini iscritti alle classi quinte della scuola primaria di Codogno (sei plessi Anna Vertua Gentile e San Biagio) e della primaria di Fombio. L’attività, per far conoscere il lavoro della protezione civile, attraverso la vita da campo, giochi e riflessioni sui rischi, è stata promossa dalla rete di promozione della protezione civile ed organizzata dal gruppo di Codogno. Tra le attività pratiche e le simulazioni di emergenza proposte, c’erano vari settori: le attività cinofile, l’utilizzo di ricetrasmittenti e torre-faro etc.

L’entusiasmo dei giovanissimi partecipanti, aspiranti volontari, era palpabile. E, complice una tregua del maltempo, l’iniziativa è ben riuscita. L’obiettivo è formare le nuove generazioni per trovare eventuali futuri volontari e soprattutto divulgare il più possibile le buone norme di protezione civile, che è bene conoscano tutti i cittadini. E i piccoli allievi non hanno dimenticato di partecipare con vivo interesse e curiosità.

