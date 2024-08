Non si ferma all’alt. Conducente di furgone riesce a fuggire

CREMA (Cremona)

Alle tre della mattina di ieri un furgone Mercedes Sprinter correva a tutta velocità sulla tangenziale di Crema: ciò ha insospettito la pattuglia di carabinieri che era di controllo. I militari hanno intimato l’alt al conducente che se ne è ben guardato dal fermarsi, anzi, ha accelerato per cercare di sottrarsi al controllo. I militari si sono messi all’inseguimento del mezzo in fuga che nel frattempo avevano saputo dalla centrale operativa essere stato rubato alcune ore prima a Cremona, aiutati da una seconda pattuglia di Soncino che si trovava in zona. L’inseguimento si è dipanato lungo la tangenziale con il ladro che non aveva alcuna intenzione di mollare. Tuttavia, quando il malvivente ha capito che sarebbe stato raggiunto e fermato a breve, ha concluso la sua fuga uscendo dalla tangenziale a San Michele, arrestandosi al limitare della campagna e poi si è dileguandosi a piedi. Il furgone è stato recuperato e portato in caserma a Crema, quindi restituito al proprietario. Secondo i carabinieri il furto di questo furgone a Cremona sarebbe correlato a quello del pick up Porter, messo in atto a Biassono il 19 agosto, intercettato ad Agnadello la notte successiva. Con i due ladri riusciti a fuggire. P.G.R.