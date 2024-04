Nella borsa tre coltelli e 50 dosi di ketamina. Arrestato e liberato

L’altro pomeriggio la polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne per spaccio di ketamina. Nel corso di un controllo in centro, gli agenti della Volante hanno fermato un’auto con a bordo due persone. Controllo negativo ma gli agenti hanno deciso di seguire l’auto, senza farsi notare. Le due persone hanno raggiunto altri due individui, facendoli salire in auto per poi fermarsi in un parcheggio. Gli agenti sono arrivati e hanno controllato anche gli altri due passeggeri, di 28 e 30 anni. Il trentenne aveva una borsa che conteneva tre coltelli e 50 involucri di ketamina. La perquisizione della casa del soggetto ha inoltre permesso di rinvenire hashish e marijuana nonché mille euro in contanti suddivisi in banconote da 50. Considerata la rilevanza del quantitativo di droga trovata, il trentenne è stato denunciato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e trattenuto nella camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima. Nella mattinata di ieri l’arrestato è stato portato davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e poi lo ha liberato, disponendo il solo obbligo di firma fino alla data del processo.

P.G.R.